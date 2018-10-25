Чайке сообщили, что в Москве видеокамеры используют не по назначению

Москва, , 08:00 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») обратил внимание Генпрокурора Юрия Чайки на то, что применяемый в Москве для фиксации нарушителей ПДД аппаратно-программный комплекс «Стрит Фалькон», используется не по назначению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом говорится в депутатском запросе, направленном Генпрокурору.

«Это реальный обман и скандал. Аппарат предназначен для наружного наблюдения и фиксации времени, а его используют как систему автоматической фотовидеофиксации и дерут штрафы», — заявил Лысаков.

В документе, направленном на имя Чайки, говорится, что, по данным парламентария, «АПК «Стрит Фалькон» не проходил испытания как автоматическая система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения».

«Информация об утверждении АПК «Стрит Фалькон» в качестве типа измерений отсутствует в Реестре сведений об утвержденных типах средств измерений, размещенном на официальном сайте Росстандарта. Вместе с тем жителям Москвы приходят постановления о привлечении к административной ответственности по фото‑ и видеограммам АПК «Стрит Фалькон», в которых указывается несуществующий номер госреестра, присвоенный аппаратно-программному комплексу», — указал парламентарий.

АПК «Стрит Фалькон» не прошел всех необходимых испытаний в целях утверждения его в качестве комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, отметил Лысаков.

«АПК «Стрит Фалькон» не является сертифицированным измерительным прибором, достоверно определяющим координаты фиксируемого транспортного средства. Применение комплекса для фиксации правонарушений в области дорожного движения, требующих определение координат места положения транспортных средств, недопустимо», — считает депутат.

Однако комплекс применяется, автовладельцы массово получают штрафы по данным системы, оператор и владелец системы стабильно получает бюджетные средства, продолжил Лысаков.

«Жажда бюджетных средств не в первый раз ставит интересы коммерческих организаций выше интересов безопасной организации дорожного движения», — отметил депутат Госдумы.

В запросе он также напоминает о том, что «в конце 2017 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного заказа был задержан один из руководителей ФГУП «Свэко» — компании, ставшей победителем торгов на поставку системы интеллектуального видеонаблюдения, а также торгов на ремонт и обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы».

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