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«Благородно, но незаконно» — эксперт об «охоте» на украинских призывников

Общество

Военные не могут кого-либо забрать просто на улице

Киев, 24 октября 2018, 15:19 — REGNUM  Работники украинских военкоматов не имеют права задерживать призывников на улице, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 22 октября в эфире телеканала ObozTV.

«Есть порядок, предусмотренный законодательством, где вручается повестка о вызове призывника — это место работы, место учебы или место жительства. Там можно. Любые другие действия, несмотря на благородную цель — служение родине, выполнение конституционной обязанности и так далее — не соответствуют закону», — заявил эксперт.

Отметим, Мусиенко прокомментировал недавнее видео из Харьковской области, на котором видно, как группа военных силой удерживают молодого мужчину, за которого вступаются прохожие. Позже парню удалось сбежать, оставив в руках работников военкомата свой рюкзак.

Напомним, ранее в генштабе ВСУ заявили, что вынуждены продлить осенний призыв из-за небывалого наплыва желающих.

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Вооруженные силы Украины
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