Генштаб ВСУ: мы продлили осенний призыв, так как призывников очень много

Киев, , 16:03 — REGNUM На Украине продлили сроки осеннего срочного призыва на военную службу в связи с увеличением численности призывников для комплектования войск нацгвардии и пограничной службы, заявили в генштабе ВСУ, сообщает 11 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, призыв на срочную службу на Украине продлили до декабря 2018 года. В генштабе ВСУ считают, что продление срока призыва позволит военнослужащим срочной службы более качественно пройти медосмотр, а офицерам — более тщательно подобрать состав команд.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко издал указ, который увеличивает сроки осеннего призыва на срочную службу с двух до трех месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Украины расширил сроки осеннего призыва на срочную военную службу