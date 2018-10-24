Полиция Алма-Аты усилит борьбу с преступностью в «криминальных» районах

Алма-Ата, Казахстан, , 15:14 — REGNUM Полиция Алма-Аты проанализирует криминогенную ситуацию в районах города и разработает алгоритм мер, направленных на уменьшение преступности, сообщает 24 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на и. о. начальника местной полицейской службы департамента полиции Торехана Исина.

24 октября в Алма-Ате состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. На заседании также рассмотрены вопросы подростковой преступности. Более половины преступлений совершают несовершеннолетние, приехавшие из соседних регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Торехан Исин заявил, что в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев Алма-Аты будут установлены камеры видеонаблюдения для повышения безопасности.

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