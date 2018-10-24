Более 17 тысяч человек покинули Архангельскую область с начала года

Архангельск, , 12:45 — REGNUM Численность населения Архангельской области продолжает сокращаться. За 9 месяцев 2018 года область потеряла 6,9 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, с начала года в регион прибыло 13,4 тысяч человек, а выбыло за его пределы 17,3 тысяч человек. При этом, как отмечают статистики, миграционный отток сократился на 18,6%.

На негативную динамику численности населения повлияла и естественная убыль. За 9 месяцев умерли 11 499 человек, а родились — 8 528.

Среди основных причин смертности населения — болезни кровообращения (57% всех умерших).

«С начала 2018 года от этих причин умерло 6,6 тыс. человек, что на 1,8% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года. Также увеличилось число умерших от внешних причин на 2,5%. Число умерших от новообразований, напротив, уменьшилось на 3,1%. Снизилось и число умерших от болезней органов дыхания на 11,4%, инфекционных и паразитарных болезней на 8,2%, болезней органов пищеварения на 1,5%», — сообщили в Архстате.

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