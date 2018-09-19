Население России с начала 2018 года сократилось почти на 100 тысяч человек

Москва, , 20:25 — REGNUM Численность постоянного населения России за период с января по июль 2018 года сократилась на 91,9 тысячи человек, или на 0,063%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Как сообщается, по состоянию на 1 августа численность населения страны составила 146,8 млн человек.

Сообщается, что количество родившихся в России за январь-июль 2018 года составило 928,9 тысячи человек, число умерших — 1 млн 99,4 тысячи человек. За аналогичный период 2017 года было зафиксировано 669,4 тысячи родившихся и 1 млн 83,8 тысячи умерших. Таким образом, естественная убыль населения составила 170,5 тысячи человек.

При этом, по оценке Росстата, естественную убыль населения на 46,1% компенсировал миграционный прирост.

Сокращение рождаемости с начала года зафиксировано в 83 субъекте Федерации, рост числа умерших — в 54 субъектах. В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза.