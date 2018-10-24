В Киеве запретили продавать алкоголь в ночное время

Киев, , 11:54 — REGNUM Вступило в силу решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время. Соответствующее постановление, опубликовано 24 октября в официальной газете «Крещатик».

Запрет действует с 23:00 по 10:00 и не распространяется на бары и рестораны.

«Теперь город имеет основания выписывать штраф за ночную продажу алкоголя, если у субъекта предпринимательской деятельности есть лицензия на продажу алкоголя», — написал советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, вечером 7 октября толпа подростков ограбила магазин в центре Киева. Злоумышленники вынесли из магазина алкоголь и сладости.

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