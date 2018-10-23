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Украинский суд оштрафовал пьяного командира охраны взорвавшегося склада

Происшествия

Склад взорвался в 2017 году, охранник снизил бдительность

Украинский суд оштрафовал пьяного командира охраны взорвавшегося склада
Вильям Хольман Хант. Козёл отпущения. 1854

Калиновка, Украина, 23 октября 2018, 15:03 — REGNUM  Младший сержант, командовавший охраной склада боеприпасов в Калиновке Винницкой области, оштрафован за пьянство, сообщили 23 октября «Украинские новости».

Осужденный командир отделения взвода охраны заплатит 3655 гривен или около $132 за то, что 3 октября находился по месту службы в нетрезвом состоянии.

Напомним, в 2017 году на складе в Калиновке произошёл пожар, уничтоживший 188 тыс. тонн боеприпасов.

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Отметим, что в результате этого ЧП «виновник» пожара отделался штрафом в 2465 гривен или менее 88 долларов.

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Вооруженные силы Украины
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