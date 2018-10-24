Краматорск без отопления — у Украины нет газа

Краматорск, Украина, , 11:24 — REGNUM В городе Краматорске, который находится под контролем властей Украины, отключили отопление, поскольку нет газа. Об этом сообщила 23 октября пресс-служба Краматорского городского совета на официальном сайте.

«К сожалению, предприятиям — поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива. Такая ситуация сложилась во многих городах страны», — сказано в сообщении.

Глава города Андрей Панков обратился к областному руководству, а также в газовую компанию для скорейшего урегулирования ситуации.

В данный момент работники коммунальных служб ликвидируют аварии теплосетей, которые произошли из-за отключения теплоснабжения города.

Напомним, по состоянию на 23 октября, в Киеве тепло дали в 63% домов, ещё 5% абонентов лишены тепла из-за многочисленных аварий.

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