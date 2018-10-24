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Самый длинный морской мост в мире теперь доступен для движения автомобилей

Общество

Машины начали перемещаться по мосту Гонконг-Чжухай-Макао уже с 9:00 по местному времени 24 октября

Пекин, 24 октября 2018, 07:50 — REGNUM  Крупнейший в мире мост через море был официально открыт для перемещения по нему транспортных средств на юге Китая, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Машины начали перемещаться по мосту Гонконг-Чжухай-Макао уже с 9:00 по местному времени 24 октября. Мост соединяет китайский «материк» в провинции Гуандун с двумя специальными административными районами Макао и Гонконг. Его длина составляет 55 км, и он простирается с западного до восточного берега реки Чжуцзян в её устье.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная церемония открытия моста прошла 23 октября. На церемонии присутствовал лично председатель КНР Си Цзиньпин. Строительство моста было начато еще в декабре 2009 года, а процесс проектирования занял еще порядка пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: После открытия 55-км моста Си Цзиньпин остался с инспекцией в Чжухае

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Строительство мостов
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