Самый длинный морской мост в мире теперь доступен для движения автомобилей

Пекин, , 07:50 — REGNUM Крупнейший в мире мост через море был официально открыт для перемещения по нему транспортных средств на юге Китая, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Машины начали перемещаться по мосту Гонконг-Чжухай-Макао уже с 9:00 по местному времени 24 октября. Мост соединяет китайский «материк» в провинции Гуандун с двумя специальными административными районами Макао и Гонконг. Его длина составляет 55 км, и он простирается с западного до восточного берега реки Чжуцзян в её устье.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная церемония открытия моста прошла 23 октября. На церемонии присутствовал лично председатель КНР Си Цзиньпин. Строительство моста было начато еще в декабре 2009 года, а процесс проектирования занял еще порядка пяти лет.

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