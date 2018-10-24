Власти Ирландии расследуют гибель 800 детей-рабов на территории церкви

Туам, Ирландия, , 07:45 — REGNUM Правительство Ирландии санкционировало систематические раскопки в городке Туам с целью обнаружения останков детей, которые предположительно использовались католической церковью в качестве рабов, передает немецкий телеканал N-TV 23 октября.

Раскопки будут проводиться на территории общежития католической церкви для одиноких матерей, над которым вели шефство монахини с 1925 по 1961 годы. Выросшие здесь сообщили, что в этом доме погибло множество детей, которых не хоронили, а «зарывали, как мусор». Женщин и их детей использовали как рабов, они умирали от недоедания и болезней.

Историки обнаружили регистрационные записи о смерти почти 800 детей, и на данный момент известно о подобающем захоронении лишь одного ребенка.

Первые детские скелеты были найдены в земле на этой территории еще несколько десятилетий назад. Тогда местные жители решили, что это останки погибших от голода в XIX веке. Затем специалисты обнаружили подземные камеры, в которых находились останки детей в возрасте до трех лет и человеческих эмбрионов.

Случай в Туаме — не единственный. Специальная комиссия по поручению правительства Ирландии изучает историю приютов для падших женщин и их детей по всей стране. В таких учреждениях содержались десятки тысяч человек.