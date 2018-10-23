В МЭИ создан Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии

Москва, , 15:49 — REGNUM Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, созданный в Национальном исследовательском университете МЭИ при поддержке компании РусГидро, объединил в единый центр обучение и подготовку инженерных кадров для энергетической отрасли, сообщает 23 октября пресс-служба предприятия.

На церемонии торжественного открытия института председатель правления — генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов сообщил, что в учебном центре формируется инновационный лабораторный комплекс, включающий в себя современные стенды и учебные тренажеры.

«И это реальные тренажеры, которые используются на предприятиях нашей компании. В ближайших планах — завершение оснащения лабораторий кафедры «Гидромеханика и гидравлические машины» и создание учебных лабораторий по гидротехническим сооружениям кафедры «Инновационные технологии техногенной безопасности», — сказал Шульгинов.

Отмечается, что на подготовку открытия института понадобилось около года. Учебный центр создан на базе кафедр «Гидроэнергетика и ВИЭ», «Гидромеханика и гидравлические машины», «Инновационные технологии техногенной безопасности», которые осуществляют подготовку бакалавров, магистров и аспирантов по профильным специальностям РусГидро.

Московский энергетический институт сегодня — один из крупнейших технических университетов России в области энергетики, электротехники, электроники, информатики. С 1946 года готовит инженерные кадры для иностранных государств. В настоящее время в МЭИ обучаются студенты и аспиранты из 68 стран мира. Вуз награжден двумя государственными орденами и шестью орденами зарубежных государств.