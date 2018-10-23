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В Южной Корее с браконьерами будут бороться с помощью беспилотников

Общество

Для слежки за охраняемыми территориями будут использоваться квадрокоптеры

Сеул, 23 октября 2018, 17:56 — REGNUM  Власти Южной Кореи будут использовать беспилотники для слежки за особо охраняемыми природными территориями, чтобы воспрепятствовать деятельности браконьеров и загрязнению окружающей среды. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства морских дел.

В планах министерства — к 2022 году приобрести 500 квадрокоптеров. В начале 2019 года на первом этапе будут в тестовом режиме использоваться 3 БПЛА для мониторинга зон, где запрещен вылов рыбы. Затем их число увеличится до 50 в течение года, и они будут задействованы в портовых городах Пусан, Инчхон, Ёсу, Мокпо и Ульсан.

Задействование беспилотников позволит значительно сэкономить финансовые и человеческие ресурсы и эффективнее бороться с незаконной деятельностью, наносящей вред природе, убеждены в министерстве морских дел.

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Зарубежная хроника
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