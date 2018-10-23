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Циклон несёт на европейскую часть России дожди и похолодание

Общество

Ветер усилится, атмосферное давление начнёт резко падать

Москва, 23 октября 2018, 14:36 — REGNUM  В Центральную часть европейской территории России пришли дожди. Осадки вызваны активным циклоном, пришедшим с северо-запада. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Так, уже сегодня, 23 октября, в Костромской и Ярославской областях ветер усилится, его порывы будут до 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит 4 — 11°, на юге воздух прогреется до 15°.

Циклон будет определять погоду в Центральном федеральном округе и 24 октября. Ожидаются дожди, ночью местами с мокрым снегом, порывы ветра будут достигать 15 — 20 м/с. В ночные часы температура воздуха опустится до — 1°, днем 4 — 11°.

25 октября циклон, начнёт перемещаться на северо-восток. Температура воздуха ночью составит 0 — 7°, днем 3 — 10°. 26 октября в тылу циклона ожидаются небольшие осадки и ветер до 17 м/с, температура воздуха понизится на 2 — 4°.

Кроме того, обещают синоптики и быстрое падение атмосферного давления.

Как сообщало ИА REGNUM, пришла дождливая погода и в Московский регион. По прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько дней в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

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