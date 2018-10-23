Покупатель «Норда» не сможет на нём далеко уплыть... не дадут!

Москва, , 14:00 — REGNUM Новый владелец судна «Норд», который купит его на аукционе, быстро с ним расстанется. К такому мнению 23 октября пришли участники программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я вообще не понимаю человека, который купит «Норд». Он отойдет на 20 миль от берега и будет схвачен российскими пограничниками. Он может поплавать вдоль берега, с удочки половить, и все, больше ничего он не сможет», — сказал ведущий Евгений Попов.

Он добавил, что Азовское море — «небольшой водоем».

«Даже 20 миль он будет плавать недолго, потому что законное правительство рано или поздно придет», — поддержал политолог Сергей Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина выставила на торги арестованный российский сейнер «Норд». Аукцион назначен на 7 ноября, стартовая цена судна составит около 58 тысяч долларов.

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