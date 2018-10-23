Во Франции приступили к ликвидации лагеря мигрантов в Гранд-Сент

Гранд-Сент, Франция, , 11:29 — REGNUM Власти начали ликвидацию лагеря мигрантов во французской коммуне Гранд-Сент, где проживают около 1800 беженцев, сообщает Le Figaro.

Полицейская операция была развернута в 7:30 по местному времени в парке Puythouck, оккупированном мигрантами, в основном иракскими курдами.

Эвакуация того же типа уже состоялась 28 сентября 2018 года. Около 500 человек были посажены в автобусы и отправлены в приемные центры в О-де-Франс.

Ситуация такова, что мэр Гранд-Сента, Дамиен Карем, заявил, что готов возродить лагерь Линьер, уничтоженный пожаром в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силы безопасности Франции приступили к ликвидации стихийного лагеря беженцев в пригороде Дюнкерка, где проживало около 500 мигрантов 6 сентября 2018 года.

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