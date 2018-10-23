Красноярску предрекли зиму и лето 2019 под «чёрным небом»

Красноярск, , 09:07 — REGNUM Предстоящий зимний сезон и лето 2019 для Красноярска будут насыщены сообщениями о неблагоприятных метеорологических условиях и «чёрном небе». К такому выводу пришёл доцент базовой кафедры геоинформационных систем Института космических и информационных технологий (ИКИТ) Сибирского Федерального университета Алексей Романов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своём блоге на сайте университета он рассказал, что специалисты кафедры геоинформационных систем ИКИТ совместно с представителями Института экологии и географии в настоящее время занимаются комплексным изучением проблемы «чёрного неба» Красноярска.

Цель совместной работы — разработать надёжные инструменты моделирования для прогнозирования и анализа степени влияния неблагоприятных метеорологических условий, транспортных и промышленных выбросов на атмосферный воздух города.

«На сегодняшний день мы создали 3D-модель агломерации краевого центра, характеризующую геоморфологию местности, гражданскую и промышленную застройки, развитость дорожной инфраструктуры и другие факторы. Мы планируем расширить возможности модели для учёта факторов глобального характера, в частности — причины формирования инверсионных слоёв над городом, препятствующих рассеиванию взвешенных частиц в атмосфере (климатические явления)», — отметил Романов

Пока, к сожалению, отмечает Алексей Романов, с высокой долей вероятности можно утверждать, что предстоящий зимний сезон и лето 2019 года будут насыщены сообщениями о неблагоприятных метеорологических условиях и «чёрном небе» — «анализ трендов среднесуточных скоростей ветра за последние 50 лет свидетельствует о сохранении числа штилей в Красноярске на предстоящий период».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Красноярске были объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, которые красноярцы называют режимом «чёрного неба».

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Напомним, что Красноярский край не является благополучным регионом с точки зрения экологии. В 2017 году красноярцы провели в режиме «чёрного неба» 43,5 дня. В последний раз режим «чёрного неба» в Красноярске был объявлен в июне 2018 года.

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