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Африканская чума свиней продолжает шагать по Китаю: новая вспышка

Общество

Среди 2280 свиней, выращиваемых на одной из местных ферм в городе Тайчжоу, инфицированными оказались 56 животных

Африканская чума свиней продолжает шагать по Китаю: новая вспышка
Иллюстрация: U.S. Department of Agriculture
Свиньи

Пекин, 23 октября 2018, 07:02 — REGNUM  В провинции Чжэцзян на востоке Китая подтвердилась очередная вспышка африканской чумы свиней, сообщили в министерстве сельского хозяйства, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Среди 2280 свиней, выращиваемых на одной из местных ферм в городе Тайчжоу, инфицированными оказались 56 животных, все они погибли, сообщили в министерстве. Власти инициировали целый ряд мер по недопущению распространения вируса. Отмечается также, что ситуация находится под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября вспышка этой опасной болезни была зафиксирована в провинции Юньнань. Там погибли 298 свиней. Болезнь уже распространилась на провинции Чжэцзян, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Ляонин и Внутреннюю Монголию.

Читайте ранее в этом сюжете: Африканская чума свиней вспыхнула на одной из ферм юго-запада Китая

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Чума свиней
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