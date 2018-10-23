В Китае раскрыта банда, продававшая «пиратскую» детскую литературу

Пекин, , 05:45 — REGNUM Власти провинции Хунань в центре Китая арестовали шестерых человек по подозрению в печати и продаже более 30,9 млн контрафактных детских книг общей стоимостью более 350 млн юаней ($50,5 млн), сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Эпизод стал крупнейшим в стоимостном выражении случаем электронной реализации «пиратской» детской литературы, который был раскрыт властями Поднебесной за годы, сообщили в Национальном управлении по борьбе с порнографией и незаконными публикациями КНР.

Расследования показало, что сеть реализации действовала через интернет в провинциях Чжэцзян, Хунань, Гуандун, а также в Пекине. Ране власти Китая запустили кампанию по борьбе за защиту культурной и информационной среды подрастающего поколения.

Отметим также, что Китай в последние годы особое внимание уделяет защиты авторского права в стране. Так, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в конце августа 2018 года, что «Новый шелковый путь» — это не только инфраструктурный проект, но и путь защиты авторских прав.

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