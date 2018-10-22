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В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой

Общество

Некоторые пользователи соцсети сообщили о невозможности зайти в свой аккаунт

Москва, 22 октября 2018, 20:58 — REGNUM  В работе российской социальной сети «ВКонтакте» вечером 22 октября произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о сбоях стали поступать от пользователей соцсети после 18:00 мск. Жалобы были связаны с работой сайта и мобильного приложения, проблемами при отправке и получении сообщений. Некоторые пользователи сообщили о невозможности зайти на свою страницу.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили информацию о «кратковременных багах у небольшой части пользователей», отметив, что на данный момент проблемы в работе сервиса устранены.

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