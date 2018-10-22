Понедельник, 22 Октября 2018 года
19:03:46 МСК

Медведев сообщил о проблемах с безопасностью в организации отдыха детей

Общество

В отношении ряда детских центров «приняты установленные меры воздействия»

Москва, 22 октября 2018, 17:16 — REGNUM  Летний отдых детей выявил проблемы, связанные с обеспечением безопасности, заявил 22 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«В целом организация летнего отдыха детей была успешной. Были и проблемы, связанные с обеспечением безопасности, включая противопожарную безопасность, санитарную», — сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что в отношении «целого ряда детских центров были приняты установленные меры воздействия».

Всего в 2018 году отдохнули 5,6 млн детей, что на 300 тысяч больше, чем в 2017 году.

«Особенно важно, что мы смогли отправить большое количество детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов», — подчеркнул премьер-министр.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация летнего отдыха детей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить