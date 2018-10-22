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В Южной Корее находятся 12 тыс. нелегалов из Казахстана

Общество

Официально зарегистрированы в Южной Корее 19 тыс. граждан Казахстана

Астана, 22 октября 2018, 16:07 — REGNUM  В Южной Корее нелегально пребывают 12 тыс. граждан Казахстана, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщает 22 октября агентство «Казинформ».

По словам дипломата, с 1 октября по 31 марта власти Южной Кореи запустили «зеленый коридор», который объявляет амнистию для нелегалов, добровольно решивших покинуть страну. Если нелегалы попадутся во время рейдов, то им будет выписан штраф в размере 6 млн тенге ($16 400), и на 10 лет запрещен въезд на территорию Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, между Казахстаном и Южной Кореей действует особый визовый режим, согласно которому граждане двух стран могут находиться на территории другой страны без оформления визы в течение 30 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Нелегалам из Казахстана предложили добровольно покинуть Корею

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