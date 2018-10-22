Алкоголь бьёт в голову, продавцы — по лицу

Зиявутдин Гаджиахмедов, , 17:35 — REGNUM

Хорошо известно, что ислам является религией, в которой провозглашен запрет на употребление алкогольных напитков и каких-либо иных «дурманящих» веществ. В священной книге мусульман распитие алкоголя именуется «деянием дьявола» наряду с азартными играми, гаданием и колдовством. Неудивительно, что в национальном рейтинге трезвости субъектов РФ, составленном на основе экспертно-аналитического исследования проекта «Трезвая Россия» и ВГТРК, лидерами были признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан — регионы, в которых более 90% населения исповедуют ислам.

Если на Северном Кавказе проблемы пьянства, распространения суррогатного алкоголя, нарушения с продажей спиртного не столь явно выражены, как в целом по стране, это не значит, что здесь их вовсе нет. По словам руководителя движения «Трезвая Россия» в Дагестане Шамиля Алиева, сегодня в регионе имеется большая проблема с продажей контрафактного и суррогатного алкоголя — около 85% от общего рынка. Правонарушители позволяют себе продавать его где угодно, когда угодно, а главное — кому угодно.

За решение проблемы взялись активисты «Трезвой России», большую помощь которым в этом деле оказывают многие жители республики. Нередко они сообщают общественникам о наличии той или иной точки, где занимаются нелегальной реализацией алкогольной продукции, и просят принять меры. Однако визиты активистов в места продаж имеют разный эффект.

«Мы за этот год навидались многого. Одним достаточно одного нашего рейда и информационного предупреждения. Больше они не нарушают: либо вообще перестают продавать алкоголь, либо делают это в рамках закона. Но есть и те, кто обещают и клянутся больше не нарушать. Мы выходим, через пять минут проверяем — они опять продают», — рассказал ИА REGNUM Алиев.

Правила игры в священный месяц

Самая активная борьба с продажей алкоголя на Северном Кавказе по традиции ведётся в священный месяц Рамадан. В 2013 году парламентом Дагестана был принят закон о запрете торговли спиртными напитками в священный для мусульман месяц. Однако было бы, наверное, удивительно, если бы все предприниматели добровольно подчинялись этому ограничению, отметил общественник.

«В 2018 году мы совместно с духовенством, известными спортсменами, другими общественными организациями провели большую информационную работу. Через СМИ и социальные сети мы обращались ко всем владельцам торговых учреждений с просьбой не заниматься продажей алкоголя в течение месяца Рамадан. И что бы вы думали? В первые дни месяца мы провели мониторинг: в восьми магазинах из десяти продавался алкоголь. Но наши рейдовые мероприятия привели к тому, что к концу месяца в Махачкале бутылку пива невозможно было купить», — делится достижениями Шамиль Алиев.

Помимо рейдовой деятельности, активисты «Трезвой России» уделяют внимание и профилактической работе с молодёжью. Общественники посещают школы и вузы и предупреждают учащихся о пагубности употребления алкоголя и наркотических веществ. После подобных бесед некоторые ребята и сами вступают в ряды движения.

Как говорится: отвергаешь — предлагай. Проект «Трезвая Россия» предлагает молодёжи спорт и здоровый образ жизни в качестве альтернативы пагубным пристрастиям. Организация бесплатно, за счёт средств, поступающих от частных инвесторов, по всей стране дарит современные спортивные воркаут-площадки. Только в Дагестане в 2018 году были открыты четыре такие площадки.

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Напомним, на днях в Дагестане произошел инцидент, связанный с незаконной торговлей спиртным. Как сообщало ИА REGNUM, в ходе антиалкогольного рейда между активистами движения «Трезвая Россия» и хозяевами одного из магазинов в Новолакском районе, на границе с Чеченской Республикой, произошла потасовка, в результате которой двое общественников были госпитализированы в больницу. В отношении хозяина магазина возбуждено уголовное дело. Однако ситуация получила своё дальнейшее развитие.

Один рейд — две жертвы

Рейд активистов в магазин «Оазис» не был первым. Ранее, по словам руководителя дагестанского движения трезвенников Шамиля Алиева, на владельцев данной торговой точки поступали неоднократные жалобы со стороны местных жителей. По итогам первого рейда сотрудниками полиции было конфисковано около 40 тонн контрафактного алкоголя. Кроме того, был выявлен факт подпольного производства.

В повторном рейде приняли участие и корреспонденты телеканала ГТРК «Дагестан». После того как вновь были выявлены и зафиксированы факты правонарушений, общественники вызвали сотрудников полиции, о чём предупредили хозяйку магазина. С этого момента, по рассказу собеседника ИА REGNUM, ситуация стала выходить из-под контроля. Женщина взяла в руки металлический поднос и набросилась на активистов и журналистов.

«Она меня ударила несколько раз. Тяжело, конечно, было сдержать себя, хотелось дать сдачи. Но я понимаю, что дагестанскому мужчине не подобает поднимать руку на женщину. Даже на такую, которая травит нашу молодёжь контрафактным алкоголем», — рассказал Шамиль Алиев.

Немного погодя к месту инцидента приехал и хозяин магазина Руслан А. вместе с сыном. Конфликт продолжал разрастаться и в итоге перерос в драку. В ходе потасовки федеральному координатору проекта Яну Иванову было нанесено несколько ударов по лицу. Позже он был госпитализирован в Центральную городскую больницу города Хасавюрт с открытым переломом носа. Спустя несколько часов туда же с ушибом внутренних органов попал и Шамиль Алиев.

Но спокойно провести эту ночь потерпевшим не удалось. Вот что рассказал о дальнейших событиях, происходивших внутри лечебного учреждения, руководитель регионального движения.

«Сотрудники полиции приехали в больницу, взяли заявление у Яна Иванова и уехали. Мы легли спать. В пять утра один из полицейских Хасавюртовского горотдела привёз в больницу хозяина магазина с якобы переломом руки и множественными сотрясениями. Но мы уверены, что это чистой воды симуляция была спланирована для того, чтобы не ночевать в отделении полиции. В приёмной дежурили наши ребята, и при них полицейский объяснял мужчине, как нужно симулировать боль, а затем давал указания врачам, какой нужно писать диагноз. Это всё наши ребята видели, слышали», — утверждает Алиев.

Его слова подтвердил и Ян Иванов, в соседней палате с которым оказался задержанный ранее хозяин магазина. По словам федерального координатора, мужчина неоднократно ломился к нему в палату, чтобы добиться повторных провокаций. Для обеспечения защиты общественника, руководителем движения Султаном Хамзаевым было принято решение перевести его в Москву.

Есть дело — будет ли наказание?

На следующий день виновник происшествия Руслан А. был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений». Однако потерпевшие собираются добиться переквалификации обвинения на статью УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Во втором случае наказание законодательством предусматривается более строгое.

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Кроме того, общественники намерены добиться санкций и в отношении сотрудников полиции за проявленную пассивность и бездействие в момент нападения на них.

«Инцидент вышел за пределы республики и принял федеральный резонанс. Центральный аппарат МВД России держит ход дела под своим контролем. Я думаю, что дело дойдёт до логического завершения», — уверен Шамиль Алиев.

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Пить или не пить, а если пить, то с кем, когда и сколько — личное дело каждого взрослого человека. Конечно, при условии, что последствия от распития веселящего зелья не причинят вреда или социального дискомфорта другим людям. А что касается незаконной торговли алкогольной продукцией, то все ведь помнят крылатое выражение «деньги не пахнут». Разве имеет смысл думать о здоровом поколении и будущем нации, когда купюрами набит кошелёк?