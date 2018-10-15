В Дагестане хозяин алкогольного магазина расправился с общественниками

Махачкала, , 09:04 — REGNUM В Дагестане задержан хозяин магазина за причинение вреда здоровью представителям общественной организации «Трезвая Россия». Активисты госпитализированы с побоями и ушибами, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе регионального МВД.

Активисты движения «Трезвая Россия» и журналисты телеканала ГТРК «Дагестан» организовали антиалкогольный рейд в Новолакском районе республики. Общественники производили закупку алкогольной продукции позже времени, которое предусмотрено законом, и просили сотрудников полиции зафиксировать данный факт. Когда журналисты попытались снять на камеру рейд в магазине «Оазис», на них напала сначала хозяйка магазина, а затем её муж и сын.

Руководитель дагестанского движения трезвенников Шамиль Алиев и координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов вступились за журналистов, в результате чего один получил перелом носа, а другой — сотрясение мозга.

«Вчера произошло событие, в результате которого я нахожусь в больнице. Мое отношение к женщине не позволило мне поднять руку. Даже на такую женщину, которая травит нашу молодежь контрафактным алкоголем. Когда посыпались удары, я смиренно терпел. Ни один сотрудник полиции даже не пытался задержать агрессивную женщину», — написал Шамиль Алиев на своей странице в социальной сети.

По словам общественника, хозяйка алкогольного магазина, расположенного на границе Дагестана и Чечни, «продаёт тоннами алкоголь и убивает сотнями наших земляков». Алиев подчеркнул, что будет добиваться по всей строгости закона реального наказания нарушителям, а также санкций к бездействующим вчера сотрудникам полиции.

Как сообщили в МВД, в больницу был доставлен и хозяин магазина с переломом кисти и ушибом мягких тканей. Помимо уголовной ответственности за нападение на общественников, ему грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей за продажу алкогольной продукции в неположенное время.

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Напомним, федеральный проект «Трезвая Россия» существует с апреля 2012 года. Основными целями движения являются избавление граждан России от алкогольной и наркотической угрозы, внедрение культуры здорового образа жизни, а также сокращение уровня потребления алкоголя и табака среди жителей страны.