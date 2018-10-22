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Циклон принёс в Ростовскую область сильные дожди

Общество

На территории Донского региона объявлено штормовое предупреждение

Циклон принёс в Ростовскую область сильные дожди
Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

Ростов-на-Дону, 22 октября 2018, 08:12 — REGNUM  В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение. На этот раз спасатели предупреждают о сильных дождях, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Синоптики уточняют, что на большей части территории Ростовской области ожидаются дожди, местами очень сильные. Не исключено, что количество осадков достигнет критерия «опасное явление — очень сильный дождь». Непогода сохранится на Дону до конца дня 22 октября.

Специалисты МЧС не рекомендуют жителям региона выходить на улицу без необходимости и находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, а также быть максимально внимательными при парковке автотранспорта.

ИА REGNUM напоминает, что 19 октября спасатели призвали жителей и гостей Донского региона соблюдать правила пожарной безопасности — в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

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