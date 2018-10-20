Суббота, 20 Октября 2018 года
03:46:20 МСК

У раненых в Керчи хирурги извлекают гвозди из тел

Общество

Хирурги института Вишневского показали, какого размера гвозди и болты застряли в теле прооперированной пациентки, доставленной из Керчи

Москва, 20 октября 2018, 03:17 — REGNUM  Крупные гвозди, болты и гайки извлекают хирурги, оперируя пострадавших в результате взрыва в городе Керчи (Крым), передает телеканал НТВ.

Операции проводятся в Москве, куда раненых перевезли из керченской больницы. В основном у пострадавших — осколочные и минно-взрывные ранения.

Отмечается, что самодельная бомба, разорвавшаяся в столовой Керченского политехнического колледжа, была начинена метизами, мощность взрыва — как минимум 300 г в тротиловом эквиваленте.

Напомним, взрыв и расстрел людей в Керченском политехническом колледже произошел 17 октября. В результате погибли 20 человек, не считая самого стрелка Владислава Рослякова. Пострадали десятки человек — учащихся и сотрудников колледжа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Керчи 19 октября состоялись похороны погибших. На площадь имени Ленина в память о жертвах трагедии собрались десятки тысяч человек, в том числе и глава Крыма Сергей Аксенов.

Читайте подробнее: В Керчи десятки тысяч людей пришли проститься с погибшими в колледже

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе прооперировали восемь пострадавших при нападении в Керчи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить