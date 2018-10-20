У раненых в Керчи хирурги извлекают гвозди из тел

Москва, , 03:17 — REGNUM Крупные гвозди, болты и гайки извлекают хирурги, оперируя пострадавших в результате взрыва в городе Керчи (Крым), передает телеканал НТВ.

Операции проводятся в Москве, куда раненых перевезли из керченской больницы. В основном у пострадавших — осколочные и минно-взрывные ранения.

Отмечается, что самодельная бомба, разорвавшаяся в столовой Керченского политехнического колледжа, была начинена метизами, мощность взрыва — как минимум 300 г в тротиловом эквиваленте.

Напомним, взрыв и расстрел людей в Керченском политехническом колледже произошел 17 октября. В результате погибли 20 человек, не считая самого стрелка Владислава Рослякова. Пострадали десятки человек — учащихся и сотрудников колледжа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Керчи 19 октября состоялись похороны погибших. На площадь имени Ленина в память о жертвах трагедии собрались десятки тысяч человек, в том числе и глава Крыма Сергей Аксенов.

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