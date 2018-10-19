Законопроект о жилье по соцнайму для экс-супругов внесен в Госдуму

Москва, , 13:18 — REGNUM Законопроект, разрешающий бывшим супругам заключать отдельные договоры социального найма жилья, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Предлагается внести поправки в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми закрепляется право дееспособного члена семьи нанимателя (бывшего члена семьи нанимателя) требовать заключения с ним отдельного договора социального найма, если в соответствии с приходящейся общей площади жилого помещения либо с учетом соглашения о порядке пользования жилым помещением ему может быть выделено изолированное жилое помещение, удовлетворяющее требованиям статьи 62 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Такой наниматель сможет самостоятельно совершать в отношении закрепленного за ним изолированного жилого помещения различные распорядительные акты (вселение новых членов семьи, обмен, плата за ЖКУ и прочее).

«В ряде случаев именно раздел жилого помещения позволит обеспечить соблюдение жилищных прав всех граждан, проживающих (зарегистрированных) в таком жилом помещении», — отмечают авторы.