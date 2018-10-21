Сложный путь инноваций в пищевой промышленности

Москва, , 00:01 — REGNUM 21 октября в России отмечают День работников пищевой промышленности. С каждым годом показатель использования инноваций в пищевой промышленности растет, однако не все идеи смогли прижиться, а некоторым из них понадобилось несколько десятков лет, чтобы выйти на широкий рынок.

Например, подсластителям, которые были произведены в 1879 году, понадобилось 70 лет, чтобы вытеснить с рынка сахарин, однако вскоре пришел конец и заменителям сахара. Примерно та же участь ожидала и метод clean-in-place, который бы облегчил процесс дезинфекции оборудования без его демонтажа.

Впрочем, некоторые технологии всё же смогли преодолеть начальное сопротивление и оказали влияние на разработку продукции в пищевой промышленности и производстве напитков. Так, около 30 лет на рынок вышли подсластители Стевия и Архат. Экстракт стевии на протяжении многих веков использовали в родном Парагвае, а в Японии его признали безопасным еще в 1970 году. Одной из первых на основе стевии продукцию начала выпускать Coca-Cola Co. Некалорийный подсластитель, произведенный из растения, пришёлся потребителям по душе. С Архатом повторилась та же история. В Китае его использовали еще с 13 века, однако на широкий рынок он вышел лишь в 2010-х годах и стал настоящей прорывной технологией.

Пищевая промышленность является одним из лидеров в освоении новых методов и форм ведения хозяйства. Однако, как утверждает доктор экономических наук Владимир Гончаров, несмотря на то, что в этой отрасли применяют всё больше инноваций, количество уже реализованных и реализуемых проектов в крупнейших российских компаниях занимает небольшую долю по сравнению с другими отраслями.

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