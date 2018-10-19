На что хватило: новосибирская пенсионерка подарила министру верёвку и мыло

Новосибирск, , 11:24 — REGNUM Новосибирская пенсионерка не нашла подходящих слов, чтобы отблагодарить министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова за прибавку к пенсии в 89 рублей, и потому решила подарить ему верёвку, мыло, коробку спичек и пачку соли.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра. Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки», — сказала она у входа в здание минсоцразвития региона, держа в руках часть подарка — верёвку и мыло.

Позже она пояснила «НГС Новостям», что «пыталась скомпоновать, чтобы именно 89 рублей было», но на хорошее молоко с хлебом этих денег не хватило.

«Я не хочу, чтобы вы это истолковали, что там мыло, шёлковая верёвка…(…) Я исходила из того, чего сегодня у меня не оказалось дома, что я себе купила бы. Спички, соль… Русский народ традиционно в запасе держит спички и соль (…) ничего лишнего там, собственно, нет», — сказала она, признав, что подарок министру — это ирония, но добавила, что возмущена скромной суммой увеличения прожиточного минимум и удивлена почему, например, не 100 рублей — «куда делся рубль? (…) куда делись 11 рублей?».

Видео на котором пенсионерка заносит свой подарок в министерство, опубликовал на своей странице в Facebook президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

«Насколько я понимаю, бабушка зашла в обычный хозяйственный отдел, а что там можно купить за такие деньги? Что же касается реакции министра, то мне она неизвестна. Если же говорить о моем мнении на этот счёт, то с учётом инфляции пенсионеры, даже с учётом этой прибавки, стали намного беднее. На мой взгляд, чиновники всех уровней, в том числе региональные, должны с большим вниманием относиться к благосостоянию пожилых людей», — прокомментировал ИА REGNUM Ростислав Антонов.

К министру пенсионерку всё же не пустили, но «подарок» ему она передала через начальника организационного отдела.

Однако, как заявил сам министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов в разговоре с «360», «подарок» ему никто не передавал, и он вообще не в курсе данной ситуации, но пообещал всё выяснить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября Ярослав Фролов на заседании правительства региона выступил с предложением — увеличить прожиточный минимум пенсионеров на 89 рублей. Тем самым прожиточный минимум для новосибирских пенсионера в 2019 году должен составить 8 814 рублей. В 2018 году он был установлен на уровне 8 725 рублей. По словам Фролова, «базируются» эти 8 814 рублей на основе потребительской корзины и данных Росстата о ценах.

Читайте ранее в этом сюжете: Прожиточный минимум новосибирских пенсионеров увеличится на 89 рублей