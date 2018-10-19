В Атырау открылся образовательный центр для детей с дефектами развития

Атырау, Казахстан, , 08:00 — REGNUM В Атырау открылся образовательный реабилитационный центр «Ерекше» для детей с диагнозом Аутизм, ДЦП, ЗПРР, Синдром Дауна, сообщает 19 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на директора центра Айгерим Сапарову.

По её словам, сотрудники центра стремятся социально адаптировать детей, которые поступают в центр. В настоящее время все воспитанники реабилитационного центра не говорят и имеют нулевой уровень развития. Сапарова добавила, что в будущем планируется принимать детей с тяжелыми формами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» планирует выполнить реконструкцию и строительство 71 железнодорожных вокзалов, приспособив их для инвалидов.

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