Манифестация пенсионеров собрала 15 тыс. человек в Париже

Париж, , 07:49 — REGNUM Тысячи пенсионеров протестовали в четверг, 18 октября, против роста единого социального налога во Франции, сообщает Le Figaro.

«Жить, чтобы работать, жить, чтобы делать вклады и теперь все это отнимут» — один из лозунгов, увиденный в парижской процессии, напоминает демонстрации сентября 2017 года, марта и июня 2018 года.

Как и в предыдущие три раза, девять профсоюзов и ассоциаций пенсионеров во Франции призывали к «общей мобилизации» для защиты пенсий.

В Париже организаторы насчитали 15 тыс. протестантов. Подобные манифестации были запланированы примерно в пятидесяти городах материковой Франции. Местные СМИ насчитали 1500 человек в Бордо, 500 в По и 400 в Байонне. Журналисты AFP также объявили о 700 протестующих в Перигё, 200 в Марселе, 300 человек прошли в Нанте.

Напомним, в октябре участие в манифестации приняли значительно меньше человек, чем 15 марта 2018 года, когда речь шла о 200 тыс. участников.