В Испании обсуждается вопрос о легализации марихуаны

Мадрид, , 21:46 — REGNUM Сегодня, 18 октября, испанская левая партия Podemos инициировала обсуждение легализации марихуаны в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента Испании), причем не в первый раз, сообщает El Pais. Это произошло в рамках форума, посвященного регулированию выращивания и распространения каннабиса.

Партия выступает за полную легализацию растения, на которую уже пошли Уругвай, девять штатов США и Канада. В Канаде продажа марихуаны стала законной с этого четверга, что и послужило поводом для предложения Podemos. «Это абсурд, что текилу или джин можно купить в супермаркете, а марихуана остается вне закона», — неоднократно говорил лидер платформы Пабло Иглесиас.

Инициатива Podemos должна в первую очередь отразиться на жителях сельской местности. Так, партия предлагает, чтобы фермеры, испытывающие проблемы со сбором урожая, могли переключиться на выращивание каннабиса. Наибольшую выгоду из этого извлекут те, кто занимается монокультурами, сообщили изданию представители левой платформы. Они уже предусмотрели меры, которые должны помочь «избежать монополий и олигополий крупных предприятий», а также «способствовать динамичному экономическому росту, ведущему к благосостоянию общества». В числе этих мер — создание кооперативов и выращивание растения в небольших или среднего размера фермерских хозяйствах.

Члены Podemos намерены добиваться изменения действующего закона о наркотиках, который запрещает продажу марихуаны испанцам, а также ограничивает ее потребление и хранение в частных помещениях. При этом подразумевается, что выдавать лицензии на производство и на продажу наркотика будет государство. Сейчас выдачей таких лицензий занимается Испанское агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям, и получить их могут только те производители, чьи клиенты проживают в легализовавших марихуану странах (Канаде, Уругвае, Колумбии и т. д.).

«Легализация должна осуществиться в первую очередь ради медицинских и исследовательских целей», — поясняют представители Podemos. В настоящий момент испанский закон разрешает потребление каннабиса в рамках терапии, но это не означает, что можно курить марихуану, чтобы справиться с болезнью. Речь идет о медикаментах на основе каннабиса, а не об известном наркотике. Марихуана в Испании не считается лекарством и не может быть прописана пациенту.

Партия также подчеркивает, что государству необходимо выработать действенную карательную политику для борьбы с нарушениями закона и черным рынком. В Podemos считают, что легализация марихуаны и практика выдачи официальных лицензий приведут к сокращению наркотрафика и к уменьшению нелегального потребления наркотиков молодежью. Сейчас 90% молодых испанцев уверены, что достать марихуану в стране легко или очень легко.

Лидер Podemos еще не описал детально выгоды для государства от новых налоговых поступлений, однако известно, что штат Вашингтон, например, собрал благодаря легализации марихуаны 315 млн долларов в период с 2016 по 2017 год, а штат Колорадо смог направить почти 300 млн «наркотических» денег на постройку школ.