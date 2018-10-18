За главврача новгородской больницы вступились 18 общественных организаций

Великий Новгород, , 19:21 — REGNUM Новгородское областное отделение общественной организации «Союз Чернобыль» и ещё 17 общественных организаций написали открытое обращение к губернатору Новгородской области Андрею Никитину в поддержку главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской, уволенной 15 октября 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обращение поддержали клубы ветеранов региона, региональные отделения политических партий КПРФ и «Справедливая России», такие организации, как Новгородский областной и городской советы ветеранов, «Дети войны», региональный совет малолетних узников фашистских лагерей, общество онкобольных, организация больных бронхиальной астмой и другие.

Общественники просят губернатора «исправить ошибку, отменить увольнение и восстановить в должности» Аллу Хорошевскую.

В своём обращении они называют её «отличным медицинским работником, прекрасным организатором труда, честным и ответственным человеком».

«Когда Алла Ильинична пришла к руководству областной больницей, это медучреждение представляло из себя жалкое зрелище. Теперь это суперсовременная больница со всем необходимым оборудованием и прекрасным, сплочённым коллективом медработников», — говорится в обращении.

В тексте отмечается, что руководитель регионального минздрава Антонина Саволюк, объявляя причину увольнения Хорошевской, «перекладывает с себя ответственность и сваливает с больной головы на здоровую». Авторы обращения отмечают, что оставляют за собой право любыми акциями гражданского неповиновения восстановить справедливость.

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Письмо было передано в отдел по работе с обращениями граждан правительства Новгородской области, где, как сообщает «Новгород.ру», общественникам отказали в его регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в защиту Аллы Хорошевской также выступил коллектив Новгородской областной клинической больницы: направлено коллективное обращение в прокуратуру региона, под которым подписались сотни сотрудников учреждения.

Напомним, отставку главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллу Хорошевскую, которая руководила крупнейшим медицинским учреждением региона с февраля 2009 года, министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк объяснила ростом смертности среди жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний. Новым главным врачом больницы хотят назначить «молодого новгородского специалиста».

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