Горячая вода на грани исчезновения: Киев опять спорит с «Нафтогазом»

Киев, , 18:14 — REGNUM Между киевской городской государственной администрацией (КГГА) и НАК «Нафтогаз» вновь возник спор из-за долгов, сообщил 18 октября ресурс UBR.ua.

Пресс-служба «Нафтогаза» опровергла сообщение КГГА о списании неустойки, возникшей в процессе спора о долге компании «Киевтеплоэренго», унаследованного от её предшественницы — компании «Киевэнерго».

"Наши партнеры из КГГА на выходных общались с прессой и снова немного ошиблись в формулировках относительно условий уплаты штрафных санкций и пени. Уточняем. Мировое соглашение не предусматривает списание неустойки», — сообщили в «Нафтогазе».

Газовая компания также выложила фрагмент мирового соглашения, в котором сказано, что вопрос неустойки будет решаться отдельно, через суд. О её списании не было речи.

Впрочем, в администрации Киева слова пресс-службы «Нафтогаза» опровергают, утверждая, что неустойка списана бесповоротно.

«Все действующие пени и штрафы, которые признаны «Киевэнерго», списаны, а будущие пени и штрафы, которые «Киевэнерго» не признает, но претензию по которым может выдвинуть «Нафтогаз», будут рассматриваться в дальнейших судах между «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом», — заявил депутат Верховной рады Дмитрий Белоцерковец.

Отметим, из-за финансового спора между поставщиком газа и киевскими властями, столица Украины более четырёх месяцев была лишена горячего водоснабжения. Впрочем, как прокомментировал директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, отключать отопление зимой «Нафтогаз» не осмелится, поскольку это запрещено законом.

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