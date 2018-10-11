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В мэрии Киева сочли отсутствие горячей воды полезным для горожан

Экономика

Киевляне вынуждены были греть воду на газовых и электрических плитах, а это не могло не повлиять на счета за газ и электричество

В мэрии Киева сочли отсутствие горячей воды полезным для горожан
Letiha
Вода

Киев, 11 октября 2018, 10:33 — REGNUM  Жители украинской столицы за период отсутствия горячей воды «сэкономили» от 1,5 до 3,6 тыс. гривен (от 3,5 тыс. до 8,5 тыс. рублей), заявил замглавы администрации Киева Пётр Пателеев. Об этом сообщает «Украинская правда».

В то же время чиновник отметил, что, сэкономив на центральной подаче горячей воды, киевляне вынуждены были греть воду на газовых и электрических плитах, а это не могло не повлиять на счета за газ и электричество.

По словам заместителя мэра Киева, подача горячей воды в дома жителей столицы Украины начнется после урегулирования спора между «Нафтогазом» и коммунальщиками из «Киевтеплоэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Киеве возле Севастопольской площади прошла акция протеста против многомесячного отсутствия горячей воды.

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