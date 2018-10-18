Московский мусор вывезут под Архангельск, но проблему не решат

Москва, , 16:16 — REGNUM Строительство экокластера в Архангельской области для московского мусора вызвано отсутствием инфраструктуры в Подмосковье, заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.

«Решение о вывозе мусора за пределы региона продиктовано тем, что в Московской области не готова инфраструктура. Существующие полигоны переполнены, а мусора образуется все больше и больше, в том числе строительного. Поэтому и принимаются такие временные меры», — сказал он.

Хлынов подчеркнул, что проблему таким образом можно решить «на время, но не кардинально». Москве и области нужны грамотные управленческие подходы, которые должны быть нацелены на создание системы глубокой переработки, и, соответственно, развития рынка вторичного сырья.

«Да, если мусор будет вывозиться в несколько точек за пределами Московского региона, то это поможет отчасти эту проблему решить. Тем самым разрешить существующий мусорный коллапс Подмосковья, который был, по большому счету, искусственно сделан. Есть естественные причины — безудержный рост Московской агломерации в отсутствии цивилизованной системы обращения с отходами, это такая вот фоновая причина, а другая — то, что были приняты, мягко говоря, не совсем верные управленческие решения по одномоментному закрытию без альтернативных решений более чем 20 полигонов Подмосковья, до сих пор не решены вопросы переработки, были попытки протащить устаревшие технологии сжигания», — пояснил он.

Хлынов считает, что столице мусорную проблему нужно решать в комплексе, в первую очередь, через создание цивилизованной системы обращения с отходами.

«Нужно действовать последовательно — сортировать, запускать в переработку. Должны работать определенные экономико-правовые механизмы, которые вроде бы теоретически созданы, но пока не работают, не опробованы. Захоронение в определенной степени будет оставаться. Если говорить о сжигании, то оно тоже может быть, но совершенно по другим технологиям. Не тем, которые нам предлагают, а более безопасным, более приспособленным для состава нашего мусора и вообще для того, чтобы мусор сжигать», — заявил председатель комиссии.

18 октября стало известно о строительстве экотехнопарка «Шиес» на территории Архангельской области, предназначенного для приема московского мусора. Как сообщает РБК, строительство и ввод в эксплуатацию объекта запланированы на 2018−2020 годы. Полигон рассчитан на 20 лет и объем 500 тысяч тонн мусора в год. Для примера, в столице ежегодно образуется 7,9 млн тонн коммунальных отходов. Основная часть финансирования проекта будет осуществляться из московского бюджета, всего называется сумма в 10,5 млрд рублей, которые должны прийти в Архангельскую область. Из них 912,1 млн рублей должны за шесть поступить в региональный бюджет в виде налогов, выплат и перечислений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года по Подмосковью прокатилась новая волна «мусорных протестов». Жители выступили против планов властей расширить полигон «Непейно» в Дмитровском районе и построить мусороперерабатывающий завод в Сергиево-Посадском районе. Весной вышли на митинг в подмосковном Волоколамске, там были недовольны расширением свалки. Наибольшую известность приобрела история с полигоном Кучино в Балашихе, потребовавшая вмешательства президента. В Наро-Фоминске и Воскресенске активисты вышли на улицу, протестуя против строительства заводов по сжиганию мусора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье вспыхнули новые очаги «мусорных» протестов