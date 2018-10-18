Новосибирские школьники ночью посетят секретные лаборатории НГТУ

Новосибирск, , 12:00 — REGNUM Необычную ночную экскурсию с проведением экспериментов и показом уникальной техники пообещали 18 октября новосибирским школьникам организаторы из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

«Вечером 19 октября в Новосибирском государственном техническом университете состоится ночная экскурсия с фонариками. Новосибирские школьники пройдут по темным коридорам опустевшего университета, чтобы увидеть эксперименты в самых секретных лабораториях НГТУ», — сообщает пресс-служба вуза.

Ребята смогут увидеть настоящий высоковольтный разряд, мощность которого равна разряду молнии, установку, в которой достигается температура, близкая к абсолютному нулю (-273°C). Эта температура нужна, чтобы исследовать особенности передачи информации в будущем российском квантовом компьютере, в разработке которого участвует НГТУ.

Также в ангарах факультета летательных аппаратов участники экскурсии смогут увидеть настоящие самолеты, на которых обучаются студенты НГТУ. В Центре прототипирования НГТУ можно будет увидеть, как делают инновационные протезы суставов из высокопрочной керамики.

Экскурсия пройдет в рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0+», правда свободных мест в ней уже нет. «В связи с ограниченным размером лабораторий», — сообщили в вузе.