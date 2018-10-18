Количество автотранспортных средств в Китае перевалило за 320 млн единиц

Пекин, , 08:55 — REGNUM Количество автотранспортных средств в Китае на конец сентября 2018 года достигло 322 млн штук, а количество водителей перевалило за 403 млн человек, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

В Китае продолжается рост количество автотранспортных средств. Так с июля по сентябрь 2018 года было зарегистрировано 7,41 млн новых автотранспортных средств и 8,45 млн водителей, сообщили в дорожном управлении министерства. Почти 73% или 235 млн автотранспортных средств в стране на конец сентября составляли автомобили, из которых количество, использующих альтернативные источники энергии достигло 2,21 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Китае впервые превысило 300 млн единиц, из них количество автомобилей на тот момент лишь приближалось к отметке 200 млн.

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