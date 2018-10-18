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Большинство жителей Украины предпочитают смотреть телеканалы на русском

Общество

Лишь двое из пяти респондентов предпочитают телеэфиры на «мове»

Большинство жителей Украины предпочитают смотреть телеканалы на русском
espensorvik
Телевизор

Киев, 18 октября 2018, 07:12 — REGNUM  Телевизионные программы на украинском языке предпочитают смотреть 40% граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в прямом эфире телеканала NewsOne.

В ходе программы зрители могли ответить на один вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?» Из более чем 30 тыс. ответивших на вопрос за русский и другие языки проголосовали 60%, и лишь двое из пяти респондентов предпочитают смотреть телеканалы на «мове».

Следует отметить, что на Украине в соответствии с законом доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55% эфирного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что за прошедший год отношение жителей Украины к России существенным образом улучшилось. Согласно результатам соцопросов, «в целом положительно» к России относятся 48% опрошенных граждан Украины (в сентябрьском исследовании 2017 года этот показатель составлял 37%).

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