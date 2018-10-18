Большинство жителей Украины предпочитают смотреть телеканалы на русском

Киев, , 07:12 — REGNUM Телевизионные программы на украинском языке предпочитают смотреть 40% граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в прямом эфире телеканала NewsOne.

В ходе программы зрители могли ответить на один вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?» Из более чем 30 тыс. ответивших на вопрос за русский и другие языки проголосовали 60%, и лишь двое из пяти респондентов предпочитают смотреть телеканалы на «мове».

Следует отметить, что на Украине в соответствии с законом доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55% эфирного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что за прошедший год отношение жителей Украины к России существенным образом улучшилось. Согласно результатам соцопросов, «в целом положительно» к России относятся 48% опрошенных граждан Украины (в сентябрьском исследовании 2017 года этот показатель составлял 37%).

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