Жители Украины за год стали лучше относиться к России

Москва, , 09:04 — REGNUM За прошедший год отношение жителей Украины к России существенным образом улучшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, «в целом положительно» к России относятся 48% опрошенных граждан Украины (в сентябрьском исследовании 2017 года этот показатель составлял 37%). Отмечается, что 32% опрошенных на Украине продолжают относиться к России «в основном плохо», в то время как в 2017 году таких людей было 46%.

По мнению экспертов, такое «повышение лояльности» может быть связано с усталостью украинского общества от вялотекущих боевых действий в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября украинский эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская заявила в эфире телеканала «Россия 1», что причиной гонений на украинские телеканалы «112» и «NewsOne» могут быть опросы телезрителей, в которых те демонстрируют симпатии к России.

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