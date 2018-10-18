Профессор ВШЭ: Фронтом борьбы с мировым консерватизмом является семья

Москва, , 05:27 — REGNUM В современном мире борьба с авторитаризмом ведется через уничтожение классической семьи, заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Главное, что после войны в постмодернистской философии французской возникают умники, которые говорят: «ребята, смерть Кощея — в яйце, то есть в традиционной семье нуклеарной, вот в этом отце, вот там власть воспроизводится», — пишет Фуко, Делёз… поэтому разрушение семьи, ЛГБТ, чайлдфри, аборты, ювенальная юстиция и так далее», — заявил эксперт, отметив, что именно постмодернисты считали, что как только будет разрушена семья, не будет больше царей, авторитаризма.

По его словам, сейчас основным фреоном борьбы консерваторов во всем мире является семья. В связи с этим тема гомосексуализма и пропаганды ЛГБТ-идей является инструментом разрушения семьи.

Ранее в эфире передачи политолог Дмитрий Куликов заявил, что постмодернизм как социокультурное явление уничтожает в мире понятие авторитета, и прежде всего этот яд впитывает подрастающее поколение. Этот процесс делает невозможным передачу опыта, ценностей и воспитания от старших поколений младшим.

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