Economist рассказал, как американцы относятся к России

Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Всего 2% жителей США считают Россию союзником Соединенных Штатов, говорится в результатах соцопроса, проведенного изданием Economist совместно с институтом исследований общественного мнения YouGov.

Согласно данным опроса, 34% американцев считают Россию врагом своей страны. При этом 14% американских граждан считают, что президент США Дональд Трамп относится к России как к союзнику.

В то же время 12% считают, что Трамп расценивает РФ как врага. К КНДР американцы относятся более радикально — только 1% процент считает Северную Корею союзником, а почти половина — 47% — считают ее врагом.

Соцопрос проводился с 14 по 16 октября, в нем приняли участие 1500 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября «Левада-центр» провел социологический опрос в России насчет отношения граждан к другим странам. Согласно данным, 34% опрошенных относятся к США хорошо, а 54% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. В то же время, 75% жителей России симпатизируют Китаю.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос показал, как граждане РФ относятся к США, Китаю и Евросоюзу