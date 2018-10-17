Кубинские специалисты обучаются автоматизации процессов в уфимском вузе

Уфа, , 11:37 — REGNUM Специалисты кубинских предприятий приступили к обучению по программе повышения квалификации «Автоматизация технологических процессов в нефтяной и газовой промышленности» в Институте дополнительного профессионального образования, сообщает 17 октября пресс-служба Уфимского государственного нефтяного университета.

Отмечается, что обучение начала последняя в этом году группа. Всего на 2018 год было запланировано обучение шести групп сотрудников предприятия «Техноматика» (Куба). Работа проводилось как на базе предприятия заказчика в Гаване, так и на базе Института дополнительного профессионального образования в Уфе.

В 2019 году институт планирует провести обучение пяти групп сотрудников кубинской нефтяной компании Cupet по нескольким направлениям. В частности, специалисты освоят программы: «Проблемы повышения долговечности тампонажных материалов в агрессивных средах и на месторождениях природных битумов», «Экономика и управление на предприятии нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», «Экономика проектирования и разработки месторождений» и другие.

Обучение проводят преподаватели кафедры автоматизации технологических процессов и производств.

Читайте также: Уфимский вуз подготовит HR-специалистов для нефтегазовой промышленности