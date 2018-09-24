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Уфимский вуз подготовит HR-специалистов для нефтегазовой промышленности

Экономика

В 2018 году по новой специальности начали обучение 12 человек

Уфа, 24 сентября 2018, 11:38 — REGNUM  Подготовка специалистов по управлению персоналом в нефтяной и газовой промышленности в рамках специального магистерского курса Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) стала продолжением многолетнего сотрудничества с компанией «Роснефть», сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

Открытие магистерской программы прокомментировал вице-президент — руководитель аппарата ПАО «НК «Роснефть» Михаил Графинин. По его словам, сотрудничество вуза с компанией развивается на протяжении 17 лет, а «в прошлом году молодыми специалистами Компании стало 185 выпускников Уфимского нефтяного университета».

В этом году обучение в рамках новой магистерской программы начали первые 12 студентов. Обучение проводят руководители и специалисты «Роснефти», ее дочерней компании «Башнефть», ведущие преподаватели УГНТУ, вузов Москвы и Санкт-Петербурга, консультанты по управлению и бизнес-тренеры.

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