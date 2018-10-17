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Жители Германии оказались самыми приверженными членству в ЕС — опрос

Общество

Рейтинг одобрения членства страны в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет

Берлин, 17 октября 2018, 11:46 — REGNUM  Жители Германии оказались самыми приверженными членству своей страны в Европейском союзе (ЕС), передает телеканал N-TV 17 октября.

Согласно опросу граждан ЕС, проведенному по просьбе Европейского парламента, рейтинг одобрения членства Германии в ЕС достиг максимума за последние 25 лет: 76% опрошенных считают его благом для страны.

Если бы этой осенью в Германии состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, 79% респондентов проголосовали бы за продолжение членства в европейском клубе.

Также более половины немецких респондентов (56%) считают, что главной политической повесткой предстоящих европейских выборов должен стать вопрос иммиграции. В опросе приняли участие 1507 респондентов из Германии.

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Политическая жизнь Германии
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