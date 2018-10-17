Китайские чиновники понесли личную ответственность за плохую экологию

Пекин, , 04:59 — REGNUM Власти Китая призвали к ответственности 6219 чиновников в 10 провинциях за причастность к нанесению урона окружающей среде, сообщили в Министерстве экологии и окружающей среды КНР, передает 16 октября агентство Синьхуа.

По итогам проведения инспекции центральными власти КНР с 30 мая по 7 июля 2018 год было задержано 610 человек, а также выписаны штрафы на общую сумму 710 млн юаней (порядка $102,6 млн). Инспекция проводилась в самых «грязных» регионах Китая — провинциях Хэбэй, Хэнань, Нинся, Хэйлунцзян, Цзянсу, Цзянси, Гуандун, Гуанси, Юньнань и Внутренней Монголии.

Инспекция выявила целый ряд проблем, включая недостаточно качественное проведение мер по улучшению защиты окружающей среды. В настоящее время инспекция готовится к очередному раунду проверок, сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году воздух в Пекине стал на 16,7% чище, чем годом ранее. Однако, проблема чистоты воздуха в крупных городах стоит в Китае по-прежднему остро. Особенно это касается промышленных центров.

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