Twitter в ходе сбоя разослал зашифрованные послания пользователям

Сан-Франциско, США, , 22:59 — REGNUM Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter привёл к тому, что владельцы аккаунтов стали получать непонятные уведомления, состоящие из набора букв и цифр. Сообщения о проблеме от пользователей начали поступать днём 16 октября.

В администрации сервиса подтвердили наличие проблемы и сообщили, что работают над её устранением. Чуть позднее основатель Twitter Джек Дорси сообщил в своём микроблоге, что проблема была вызвана сбоем в работе системы, отвечающей за соединение мобильного приложения с серверами компании.

Подобные уведомления отправляются приложениям в фоновом режиме, а сбой привёл к тому, что на небольшой период времени они оказались видимыми, пояснил он.

https://twitter.com/jack/status/1052238298402287616

«Обычно вы не видите этого в цифрах и коде, но это то, как мы разговариваем с вашим телефоном», — прокомментировали также в техподдержке Twitter.

Многие пользователи сервиса с юмором отреагировали на инцидент. Некоторые из них предположили, что Twitter «обрёл разум и сознание» и «пытается выйти на связь».