Число студентов, выезжающих из Казахстана на учебу, сократилось в три раза

Астана, , 15:28 — REGNUM В 2018 году число казахстанских студентов, выезжающих ежегодно на учебу за границу, сократилось в три раза, заявил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев. Об этом 16 октября сообщает издание Informburo.

Министр отметил, что за последние два года общее количество государственных грантов на получение высшего образования увеличилось с 39 тыс. до 69 тыс.

Сагадиев также перечислил ряд других мер, с помощью которых министерство стимулирует абитуриентов поступать в вузы Казахстана, в том числе условное зачисление школьников в вузы с февраля.

Как сообщал ИА REGNUM, в 2018 году из Восточно-Казахстанской области на учебу за границу уехали 636 абитуриентов, что почти в три раза меньше, чем годом ранее.

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