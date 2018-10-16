Руанда проведет генеральную ассамблею игр Содружества в 2019 году

Кигали, , 18:47 — REGNUM Федерация игр Содружества объявила о том, что генеральная ассамблея федерации игр Содружества пройдет в Руанде в 2019 году.

С 4 по 8 сентября 2019 года Руанда проведет генеральную ассамблею игр Содружества. Это дата знаменательна тем, что десять лет назад Руанда впервые приняла участие в играх Содружества, а годом позже провела встречу глав правительств стран Содружества.

Президент игр федерации игр Содружества, Луиза Мартин отметила, что членство Руанды в Содружестве является уникальным, и федерация приветствует возможность проведения генеральной ассамблеи в стране, которая является самым молодым членом игр Содружества. Мартин также добавила, что Руанда — интересная страна, имеющая прекрасное спортивное руководство.

Президент Ассоциации игр Содружества Руанды сказал на это следующее: «Это огромная честь для нас проводить генеральную ассамблею игр Содружества в 2019 году. Мы хотим использовать данную возможность для формирования представления о нашей стране и играх Содружества. Руанда была и остается местом проведения многих международных встреч, и делегаты, которые приедут на ассамблею, увидят своими глазами, что из себя представляет Кигали, город, являющийся экономическим центром и предметом гордости каждого руандийца».

Генеральная ассамблея пройдет в конференционном центре Кигали. Ключевыми пунктами обсуждения на встрече будут выборы в федерации стран Содружества и принятие правил и законов федерации

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, Руанда впервые стала участницей игр Содружества в 2010 году, которые проводились в Дели, Индия. Руандийская сборная приняла участие в легкой атлетике, боксе, велоспорте и плавании. Однако первую медаль стране удалось завоевать лишь в 2018 году: Руанде удалось завоевать бронзу в пляжном волейболе.