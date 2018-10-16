Япония введет электронную визу к 2020 году

Токио, , 13:51 — REGNUM Япония введет электронную визовую систему для туристов к апрелю 2020 года или до начала Олимпийских игр в Токио, сообщает Japan Times.

Издание отмечает, что эта инициатива направлена на то, чтобы помочь Японии достичь цели в 60 млн иностранных туристов в год к 2030 году.

Сначала онлайн-система будет применяться к китайским туристам, так как поток китайских туристов охватывает почти 60% всех виз, выпущенных в 2017 году.

Электронная система также направлена на упрощение процесса подачи заявления на визу, сокращение очередей в дипломатических представительствах и ужесточение иммиграционного контроля перед Олимпийскими играми в Токио в 2020 году.

Япония упростила процесс оформления визы, чтобы увеличить доходы от туризма. Начиная с января 2019 года, путешественники, покидающие Японию, должны уплатить налог с выезда в размере 9,40 долларов США или 1000 иен.

Япония зарегистрировала 28,7 млн иностранных посетителей в 2017 году, что на 19,3% больше, чем в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2018 года Япония вводит упрощенный режим получения виз для туристических групп, приезжающих из России по организованным турам.

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